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Coğrafi konumu itibariyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Sakarya, günümüzde İstanbul – Ankara arasında kalan konumuyla yoğun geçiş yollarında bulunmaktadır. Şehir, gezilecek ve görülecek yerler bakımından pek çok seçenek sunmaktadır. Gezilecek yerlerin kimi il merkezinde olsa da doğal güzellikleri il merkezinden belli bir uzaklıkta bulunmaktadır. Türkiye’nin en kalabalık 20. şehri olan Sakarya, 2021 yılında Danimarka'da aldığı ödül ile bisiklet şehri unvanını kazanmıştır. Anadolu birliğini ilk kuran Hititlerle birlikte şehrin tarihi başlamıştır. Pek çok medeniyetin hâkimiyeti altında kalan şehir, hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla adından söz ettirmektedir. Sakarya ilimizin 16 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden 4’ü merkez ilçedir. İşte, Sakarya’nın ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Adapazarı

Arifiye

Erenler

Serdivan

Diğer İlçeler:

Akyazı

Ferizli

Geyve

Hendek

Karapürçek

Karasu

Kaynarca

Kocaali

Pamukova

Sapanca

Söğütlü

Taraklı

Sakarya'nın İlçeleri

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Sakarya'da görülebilecek yerler arasında; ülkemizin en uzun ikinci plajı olan Karasu Plajı, Acarlar Longozu, Akyazı ilçesine bağlı Acelle Yaylası, Sapanca Gölü, Gölbaşı park ve Geyve ilçesine bağlı Doğançay Şelalesi sayılabilir. Şehrin güncel nüfusu 1 milyon 080 bin 080 olarak açıklanmıştır. Toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Son nüfus sayımlarına göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Adapazarı, nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Taraklı ilçesidir. Sakarya ilimizin toplam olarak 16 ilçesi bulunmaktadır. İşte, tüm ilçelerin isimleri: Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü ve Taraklı.

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Sakarya Merkez İlçeleri

Sakarya ilimizin bulunduğu coğrafi bölge, en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde yer almaktadır. Yörenin tarih öncesi dönemi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Günümüze kadar birkaç kurtarma kazısı ve yüzey araştırması dışında arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Ancak ortaya çıkan kimi bulgular bölgede Neolitik ve Kalkolitik dönem insanının yaşadığına işaret etmektedir.

Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanayiye dayanmaktadır. Nüfusun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanayi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışmaktadır. Ülkemizin hızla gelişen bir ilidir. Önemli bir transit noktada bulunması ilin bir geçiş güzergâhı olarak tercih edilmesine sebebiyet vermektedir. Sakarya ilimizin 4 merkez ilçesi bulunmaktadır. Nüfusun çoğunluğu da bu merkez ilçelerde toplanmıştır. İşte, Sakarya’nın merkez ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Adapazarı

Arifiye

Erenler

Serdivan

Sakarya İlçeler Haritası

Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek aracı olarak ilk akla gelen haritalardır. Harita yardımıyla Sakarya’nın ilçelerinin büyüklükleri, yüz ölçümleri ya da ilçelerin merkeze olan uzaklıkları hakkında bilgi edinebiliriz. İşte, Sakarya merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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