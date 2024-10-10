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        Haberler Gündem Sakarya'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:44
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        Sakarya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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        Cumhuriyet Meydanı'nda İ.M, henüz bilinmeyen nedenle M.K'ye silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.K, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, İ.M'nin, kaldırımda yürüyen M.K'ye arkadan yaklaşıp ateş etmesi ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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