Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanarak artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir kararları aldı. Kurul, piknik yapmayı ve belirlenen alanlarda sigara kullanımı yasaklanırken, açık alanlarda denetimlerin artırılması kararlaştırdı.
Eskişehir Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararların alınmasına, yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokakların denetlenmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.
Kurul önceki günde 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkışına kısıtlama getirmişti.
KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI
Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir´de pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Eskişehir´deki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı´nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir´in risk haritasında kentin neredeyse tamamında `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti.
SAKARYA'DA PAZAR YERLERİNDE SİGARA YASAĞI
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları paylaştı. Virüsün bulaş oranının yüksek yerlerden olan pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince tüm pazar yerlerinde; girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmasına ve vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına karar verildi.
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