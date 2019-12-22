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Sakarya'da otomobil fabrikasında yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü

22.12.2019 - 19:42 | Güncelleme:
Sakarya
DHA

Sakarya'nın Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi.

Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık 1.30 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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