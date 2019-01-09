Bugün Sakarya'da okullar tatil mi? Öğrencilerin merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulların tatil olup olmayacağı yönünde açıklama geldi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK)

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Kaymakamlığınca buzlanma ve don nedeniyle ilçede taşımalı eğitim verilen okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili dün gece öğrencilere gerekli duyuruyu yaptı.

Son duruma göre kent genelinde bugün Kaynarca dahil 6 ilçede, taşımalı eğitime tatil kararı verildi. Bu ilçelerin dışındaki tüm okullarda eğitim devam edilecek.

Dün de, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verileceği kararlaştırılmıştı.