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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cansız bedenin kayıp Leyla Demir'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının kocası ve oğlu gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre AFAD ekiplerince dün bulunan cansız bedenin, Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla Demir'e (56) ait olduğu belirlendi.

KOCASI "EŞİM EVİ TERK ETTİ" DEDİ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının eşi S. Demir ve oğlu U. Demir'i gözaltına aldı. REKLAM Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Demir'in 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darp ettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca S. Demir, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

TELEFON SİNYALLERİ İNCELENDİ Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla Demir'in telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan S.Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Leyla Demir'i arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedi bulmuştu. Fotoğraflar: DHA