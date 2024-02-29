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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da nehirde cansız bedeni Leyla Demir'in oğlu da gözaltına alındı! - Son dakika önemli gelişme

        Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunan kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı

        Sakarya'da kocasının kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtip ihbarda bulunan Leyla Demir'in cansız bedeni nehirde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili Leyla D.'nin eşinin ardından oğlunun da gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:15
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        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cansız bedenin kayıp Leyla Demir'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının kocası ve oğlu gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre AFAD ekiplerince dün bulunan cansız bedenin, Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla Demir'e (56) ait olduğu belirlendi.

        KOCASI "EŞİM EVİ TERK ETTİ" DEDİ

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının eşi S. Demir ve oğlu U. Demir'i gözaltına aldı.

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        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Demir'in 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darp ettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca S. Demir, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

        TELEFON SİNYALLERİ İNCELENDİ

        Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla Demir'in telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

        Gözaltına alınan S.Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Leyla Demir'i arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedi bulmuştu.

        Fotoğraflar: DHA

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