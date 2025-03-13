Sakarya'da komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
Sakarya Adapazarı'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı
Yangın, 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'ta meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT
Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş'nin yaşadığı anlaşıldı.
Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.