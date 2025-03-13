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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi

        Sakarya Adapazarı'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 06:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 06:36
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        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
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        Yangın, 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'ta meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

        EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT

        Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş'nin yaşadığı anlaşıldı.

        Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü
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        Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.

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        #sakarya
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