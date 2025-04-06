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        Haberler Gündem Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti. Silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 04:53 Güncelleme: 06.04.2025 - 08:24
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        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
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        Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Yaşar Özyurt ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan Özgür Özyurt ile Fahri Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Hastanede tedavi altında olan 5 yaralı polis gözetimi altında tutulurken, olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Öte yandan, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken, 4 tabanca ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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