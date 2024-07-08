Sakarya'da kazada ağır yaralanan motosikletli, yaşam savaşını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Akyazı ilçesinde Ada Caddesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Harun Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre; Deniz'in cenazesi, bugün Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından merkez aile mezarlığında toprağa verilecek.
OLAY
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde 1 Temmuz'da, Mehmet Harun Deniz idaresindeki motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpışmış, savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.