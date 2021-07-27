İzinsiz kullandığı traktör, 14 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Kaza, Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Semih Günay idaresindeki traktör kontrolden çıkarak takla attı.

Ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen traktörle takla atan çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Günay'ın cenazesi savcı incelemesi sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.