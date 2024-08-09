Sakarya'da "Hemşehri Buluşmaları" başlıyor

Sakarya'da "Hemşehri Buluşmaları" Rumeli-Balkan ile başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Hemşehri Buluşmaları" bugün Millet Bahçesi'nde Rumeli-Balkan Kültür etkinliğiyle başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı çerçevesinde "Hemşehri Buluşmaları" başlıyor.
Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültürü hemşeri buluşmaları, Sakaryalıların yaz akşamlarına renk katacak.
9-10-11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek hemşehri buluşmalarının ilki Rumeli-Balkan Kültür Buluşmasıyla başlayacak. Bugün saat 11.00'de kurulan yöresel dernek stantlarıyla başlayan program akşam saat 19.00'da halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performanslarıyla devam edecek.