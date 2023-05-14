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Sakarya'da evde çıkan yangın iş yerine sıçradı

Sakarya'da evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alt kattaki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde maddi hasar oluştu

Giriş: 14.05.2023 - 05:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da evde çıkan yangın iş yerine sıçradı
AA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan yangın, ev ve iş yerinde hasara yol açtı.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, evin alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesine de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜK ÇABA HARCADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.

EV KÜLE DÖNDÜ, İŞ YERİNDE MADDİ HASAR VAR

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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