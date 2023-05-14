Fatih Caddesi üzerinde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, evin alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.