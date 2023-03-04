Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi

Giriş: 04.03.2023 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.Ş, TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Alacak kavgasında tüfeğini ateşledi: 5 yaralı
Alacak kavgasında tüfeğini ateşledi: 5 yaralı
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
Çevre ve şehircilik il müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Çevre ve şehircilik il müdürü atamaları Resmi Gazete'de
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.