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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da denize girmek yasaklandı, Samsun için de uyarı geldi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da denize girmek yasaklandı, Samsun için de uyarı geldi

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. Uyarıda, rüzgarın hızının 20 deniz mili, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye kadar yükselmesinin beklendiği aktarıldı. Sakarya'da da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:33
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        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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        Samsun Valiliği, kentte olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahilin tamamında öğleden sonra rüzgarın hızının 20 deniz mili, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

        SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAKALNDI

        Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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        #Samsun
        #deniz
        #dalga
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