Sakarya'da denize giriş yasağı
Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
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Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
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Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
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Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
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Kentte yaz başından bu yana olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler sık sık yasaklanmak durumunda kaldı.
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Uzmanlar yasaklara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. İyi yüzücülerin dahi boğulma tehlikesi olduğunun altını çizen uzmanlar vatandaşların uyarıları dikkaye alması gerektiğini önemle vurguluyor.