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Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Giriş: 31.03.2023 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
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AA

D-020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkisinde, eve gitmek üzere iş yerinden çıkan F.G'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen F.G'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

F.G'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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