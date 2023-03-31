Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

D-020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkisinde, eve gitmek üzere iş yerinden çıkan F.G'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen F.G'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

F.G'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.