Sakarya'da çıkan yangın kontrol altında

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinde çıkan, yanındaki fabrika, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ÇEVREYE SIÇRADI D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yanındaki fabrika, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

BOŞALTILAN BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI REKLAM Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINDA ALDI Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışma yaptı.