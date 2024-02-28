Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da Atatürk heykeline saldırıya gözaltı

        Sakarya'da Atatürk heykeline saldırıya gözaltı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, baltayla Atatürk heykeline saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk heykeline saldırıya gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

        Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa