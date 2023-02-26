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Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş: 26.02.2023 - 04:15 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
AA

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunun Adapazarı yönü Kirazca Mahallesi mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, alevler kısa sürede ofis bölümü ile akaryakıt pompalarının bulunduğu bazı kısımları sardı.

Yangın tüpleriyle alevler söndürülemeyince olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir süre sonra söndürmeyi başardı.

Hasara yol açan yangının neden çıktığı ekiplerce araştırılıyor.

Fotoğraf: AA

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