Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar oldu. Sakarya Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye'de 61.430.934 seçmen, 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Sakarya için saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Sakarya seçim sonuçları da açıklandı. İşte Sakarya il yerel seçim sonuçları, oy oranları...
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2024 Sakarya Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oluyor. Sakarya'nın yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Sakarya il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Sakarya yerel seçim sonuçları ve oy oranları...
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2024 SAKARYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Sakarya Belediye Başkanı belli oluyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Yusuf Alemdar aldığı 47,19 oy oranıyla Ak Parti Sakarya Belediye Başkanı seçildi.
Sakarya'da açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Yusuf Alemdar'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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31 MART 2024 SAKARYA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Sakarya ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Adapazarı- Mutlu Işıksu - Ak Parti %42,61
Akyazı- Bilal Soykan - Ak Parti %47,52
Arifiye- İsmail Karakullukçu - Ak Parti % 43,65
Erenler- Şenol Dinç - BBP % 40,83
Serdivan- Osman Çelik - Ak Parti %40,34
Ferizli - Mehmet Ata - İyi Parti %43,93
Geyve - Selçuk Yıldız - Yeniden Ferah %34,98
Hendek - İrfan Püsküllü - BBP %34,56
Karapürçek - Mehmet Murat Çoruhlu - %44,96
Karasu- İshak Sarı- Ak Parti %44,34
Kaynarca- Kadir - Yazgan Yeniden Ferah %48,86
Kocaali- Turan Yüzücü- Ak Parti %33,21
Pamukova- Fatih Akın- Ak Parti %37,86
Sapanca- Nihat Arda Şahin - CHP %42,58
Söğütlü- Selçuk Kurt- Ak Parti %50,59
Taraklı- İbrahim Pilavcı- MHP %38,02
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2019 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye seçiminde 621.122 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 65,04 oy oranıyla seçimi kazandı ve Ekrem Yüce, Sakarya Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan İyi Parti yüzde 27,63, SP ise yüzde 3,89 oy oranıyla seçimi tamamladı.
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TÜRKİYE GENELİ 2019 SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.