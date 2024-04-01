5. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.

6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenlibiçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir. Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır. Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.

Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir.

Hazırlanan ağzı mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üyeyle birlikte hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir. İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının seçim bilişim sistemi(SEÇSİS)’e girilmesi ve birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.

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