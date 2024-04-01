Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu! Kocaeli Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kocaeliler Kocaeli Belediye Başkanı adayını seçti. Kocaeli Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Kocaeli canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Kocaeli seçim sonuçları nasıl? Kocaeli Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Kocaeli Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar
- 1
Kocaeli Belediye Başkanı Mahalli İdareler Yerel Seçimler sonrası merak ediliyor. Türkiye’nin en kalabalık şehri Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart’ta sandık başına gitti ve saat 17.00’da oy verme işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Kocaeli il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Kocaeli Belediye Başkanı kim oldu, yerel seçim sonucuna göre kim kazandı? İşte 31 Mart 2024 Kocaeli seçim sonuçları ve oy oranları
- 2
KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 04.00 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı
Resmi olmayan verilere göre Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.
AK Parti adayı Tahir Büyükakın, oyların yüzde 45.74'ünü aldı.
GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
- 3
31 MART 2024 KOCAELİ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
KOCAELİ İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
-
- 4
OYLARIN SAYIM-DÖKÜM İŞLEMLERİ
1. Öncelikle kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.
2. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.
3. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
4. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır(varsa öncelikle geçersiz zarflardan düşülmesi gerekir). İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.
- 5
5. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.
6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenlibiçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir. Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır. Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.
Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir.
Hazırlanan ağzı mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üyeyle birlikte hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir. İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının seçim bilişim sistemi(SEÇSİS)’e girilmesi ve birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.
- 6
2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
KOCAELİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %55.57 oy oranıyla AK Parti’den Tahir Büyükakın birinci seçilmişti. İyi Parti adayı Serdar Kaman yüzde %32,69 oy oranı alarak ikinci oldu.
-