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        Haberler Magazin Sakar Şakir’in Marmara Kazım’ının oğlu yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler benzerliğe inanamadı!

        Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ının oğlu yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler benzerliğe inanamadı!

        Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Sakar Şakir yeniden ekrana gelmesiyle filmde yer alan Marmara Kazım gündem oldu. Marmara Kazım'ı canlandıran Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun oğlunu görenler gözlerine inanamadı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:08
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        • 1

          Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Sakar Şakir, geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlarda izleyiciyle buluştu. Filmde Marmara Kazım’ı canlandıran Yeşilçam oyuncusunun oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        • 2

          "Yanıyosun Fuat Abi" sözüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Macit Flordun, şimdilerin ünlü bir oyuncusunun babası çıktı. Sakar Şakir filmindeki unutulmaz karakteri Marmara Kazım'ın kimin babası olduğunu öğrenince büyük bir sürpriz yaşayacaksınız...

        • 3

          Yeşilçam'ın en efsanevi sarhoş karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu Macit Flordun, şimdilerin ünlü bir ismiyle sıkça karşılaştırılır. Bu benzerlik oldukça doğal çünkü bu usta oyuncunun oğlu da babasının mirasını sürdürerek aynı yolda ilerlemiş...

        • 4

          İşte Macit Flordun'un oğlu Tanju Flordun...

        • 5

          Tanju Flordun, Türkiye'nin sevilen oyuncusu Macit Flordun'un oğludur. Kendisi başarılı bir aktördür ve Türk televizyon ve sinemasında çeşitli önemli projelerde rol almıştır.

        • 6

          Evdeki Yabancı, İki Oda Bir Sinan, Aşk Oyunu, Davetsiz Misafir, Efsane, Tek Başımıza, Binbir Gece Masalı, Gizli Saklı gibi dizilerde boy göstermiştir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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