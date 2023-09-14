Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ının oğlu yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler benzerliğe inanamadı!

Yeşilçam'ın en efsanevi sarhoş karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu Macit Flordun, şimdilerin ünlü bir ismiyle sıkça karşılaştırılır. Bu benzerlik oldukça doğal çünkü bu usta oyuncunun oğlu da babasının mirasını sürdürerek aynı yolda ilerlemiş...