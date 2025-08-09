Saint-Maximin, Club America'da!

Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam edecek. 2024-2025 sezonu başında Al-Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan kanat oyuncusu, 30 Haziran 2025 itibarıyla sözleşmesi sona erdi ve Suudi Arabistan kulübüne döndü. Kış transfer döneminde adı Napoli ile de anılan Saint-Maximin, sezonu Fenerbahçe'de tamamladı.

28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20'si Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

REKLAM advertisement1

Allan Saint-Maximin, Club America ile anlaşırken sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. Oyuncu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.