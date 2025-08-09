Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Saint-Maximin, Club America'da! - Futbol Haberleri

        Saint-Maximin, Club America'da!

        Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:21 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saint-Maximin'in yeni takımı resmen açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam edecek. 2024-2025 sezonu başında Al-Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan kanat oyuncusu, 30 Haziran 2025 itibarıyla sözleşmesi sona erdi ve Suudi Arabistan kulübüne döndü. Kış transfer döneminde adı Napoli ile de anılan Saint-Maximin, sezonu Fenerbahçe'de tamamladı.

        28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20'si Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

        Allan Saint-Maximin, Club America ile anlaşırken sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. Oyuncu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa