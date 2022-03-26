Sahurda bu besinlerden uzak durun!

"Oruç tutarken sahurda fazla tüketmeme rağmen çok acıkıyorum ve bu yüzden kendimi sürekli yemek yemeyi hayal ederken buluyorum" diyorsanız, sahur yaparken bazı besinlerin tüketiminde yanlışlıklık yapıldığını söyleyen Ayyıldız, şunları söyledi: "Bazı besinleri sahurda oldukça sık tüketiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin kısa süreli tokluk ardından hemen acıkmanıza neden oluyor olabilir."