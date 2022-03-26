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Sahurda bu besinlerden uzak durun!

Sahurda lif oranı yüksek sebzeler-tam tahıllı ürünler tükettiğinizde uzun süre tok kalınacağını belirten Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "Lif oranı düşük meyve suyu-beyaz ekmek-beyaz unlardan yapılan ürünler tüketildiğinde birey daha fazla açlık hissiyle karşılaşacaktır" dedi

26.03.2022 - 09:47 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "Vücudunuz uzun süre aç ve susuz kalmaktadır. Bu durumda kişi yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmezse bağışıklık sisteminde zayıflama, kas kaybı, vücut da yağlanma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri önlemek için kesinlikle sahur yapılmalıdır" dedi.

  • "Oruç tutarken sahurda fazla tüketmeme rağmen çok acıkıyorum ve bu yüzden kendimi sürekli yemek yemeyi hayal ederken buluyorum" diyorsanız, sahur yaparken bazı besinlerin tüketiminde yanlışlıklık yapıldığını söyleyen Ayyıldız, şunları söyledi: "Bazı besinleri sahurda oldukça sık tüketiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin kısa süreli tokluk ardından hemen acıkmanıza neden oluyor olabilir."

  • Besinlerin lif oranı-glisemik indeksi-glisemik yükü-şeker içeriği-yağ içeriği-pişirme yöntemleri bireyin açlık tokluk hissi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Besinlerden bağımsız olarak hormon değerleri-insülin direnci-ilaç kullanımı da sizlerin açlık-tokluk mekanizmasını üzerinde rol oynamaktadır.

  • Diyet lif, insan ince bağırsağında sindirilmeyen buna karşılık kalın bağırsakta tamamen veya kısmen fermente olan, bitkilerin yenilebilir kısımlarıdır. Lif oranı yüksek besinler bireyi daha uzun süre tok tutmaktadır. Sahurda lif oranı yüksek sebzeler-tam tahıllı ürünler eklediğinizde uzun süre tok kalacaksınız. Fakat lif oranı düşük meyve suyu-beyaz ekmek-beyaz unlardan yapılan ürünler tüketildiğinde birey daha fazla açlık hissiyle karşılaşacaktır.

  • Glisemik indeksi yüksek olan besinler sahurda tüketildiğinde birey kısa sürede acıkma hissiyle karşılaşacaktır. Glisemik indeksi yüksek gıdalar arasında şekerlemeler-beyaz ekmek-beyaz undan yapılan gıdalar-sıcak patates-pirinç-şeker vardır. Tükettiğinizde kan şekerinizde yaşanan dalgalanmalar kısa sürede açlık ve daha fazla yorgunluk hissetmenize yol açmaktadır.

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