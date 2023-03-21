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SAHUR DUASI VE OKUNUŞU 2023 | Sahur duası nasıl yapılır? Sahur duası anlamı ve Arapça yazılışı nasıl?

İlk sahur için geri sayım başladı! İşte sahur duası ve okunuşu

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan Sahur duası ve okunuşu büyük önem arz ediyor. Sahur yemeğine başlamadan önce bu duayı okumanın, Allah'ın nimetlerini ve korumasına vesile olduğuna inanılır. Sahur vaktinde okunan "Allahümme selle 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selle veselleh" duası ise Hz.Muhammed'i ve öğretilerini onurlandırmanın bir yoludur. İşte, Sahur duası ve okunuşu...

Giriş: 21.03.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan Sahur duası ve okunuşu büyük önem arz ediyor. Sahur yemeğine başlamadan önce bu duayı okumanın, Allah'ın nimetlerini ve korumasına vesile olduğuna inanılıyor. Sahur vaktinde okunan "Allahümme selle 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selle veselleh" duası ise Hz.Muhammed'i ve öğretilerini onurlandırmanın bir yoludur. İşte, Sahur duası ve okunuşu...

  • SAHURDA YAPILMASI GEREKENLER

    * Azda olsa bir şeyler yemek.

    * Resulallah (s.a.a) dedi ki; “Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler.”

    * Kadir Sûresini okumak.

  • SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MIDIR?

    Günah değildir, ancak sahura kalkmak çok sevapdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
    (Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler.) [İ. Ahmed] (Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.)

  • SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

  • SAHUR DUASI ANLAMI

    “Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

  • PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

    Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”

  • SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?

    Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

    Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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