18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ; Quick Sigorta tarafından geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan ve büyük ilgi gören Kefalet Sigortaları ve buna bağlı olarak özellikle kamu ihalelerinde kullanılan kefalet senedi uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Quick Sigorta’nın kefalet sigortaları ile ekonomiye yeni bir kaynak kazandırdığını ve iş insanlarının gayri nakdi kredi olanaklarını artırarak yatırımlara ve istihdama katkı sağladığını ve reel ekonominin büyümesi için yeni bir finansal hacim sağladıklarını söyleyen Ahmet Yaşar , kefalet senetlerinin ülkemizde gördüğü ilginin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce haksız kazanç elde etmek üzere ruhsatsız ve yasa dışı olarak kullanılmaya çalışıldığını da hatırlatarak son günlerde bu konuda özellikle Quick Sigorta ismi ile benzerlik yaratmaya çalışarak geçersiz poliçe ve kefalet senetleri satmaya çalışan oluşumlar tespit ettiklerini söyledi.
YETKİSİZ KURUMLARDAN ALMAYAN
Kamunun ve tacirlerimizin olası mağduriyetlerini önlemek ve istenmeyen durumlar yaşamamak için ihaleye giren yada sözleşmesel sebeplerle teminat mektubu yerine kullanılabilen kefalet senedi alan iş insanlarımızın çok dikkatli olmasını, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından kefalet sigortası düzenleme konusunda ruhsatlandırılmış Sigorta Şirketleri ve yetkili ruhsatlı acente ve brokerların dışında yetkisiz kurum ve kişilere itibar etmemelerini söyledi.
Quick Sigorta’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kefalet sigortası branşında ruhsatlandırıldığını ve ayrıca bu konuda piyasaya kefalet sigortası ürününü de sunduğunu hatırlatan Ahmet Yaşar iş insanlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iletilen duyuruya da kulak vererek 5684 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla Kefalet Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesine https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılmasının mümkün olduğunu bildirerek bu listede yer alan Quick Sigorta ve varsa diğer kefalet sigortası ürünü sunan ruhsatlı sigorta şirketleri ile bunların yetkili aracıları ile temas edilmesi önemle belirtti.
İŞTE BAKANLIK AÇIKLAMASI
Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘nın aşağıdaki açıklaması ile uyardığı Royal , Royalist gibi sözde şirketlerin dışında QIC adıyla da yetkisiz ve ruhsatsız belgelere ulaşıldı.
Bakanlık açıklamasında şöyle demişti ; Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Kanun) uyarınca ülkemizde sigortacılık faaliyetinde bulunulabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından (Bakanlık) ruhsat almak veya brokerlik ruhsatı almak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki levhaya kayıtlı acente olmak gerekir. Ayrıca, anılan Kanun uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıda; Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketler tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kurum ve kuruluşlara sunulmak istendiğinin anlaşıldığı, bahsi geçen Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., EFG Royal Insurance ve Royal Sigorta isimli şirketlerin Bakanlıktan ruhsat almış bir şirket veya broker ya da levhaya kayıtlı acente olarak faaliyette bulunmadıkları, 5684 sayılı Kanun’un anılan 5 inci maddesi kapsamında kefalet branşında ruhsatı bulunan, dolayısıyla Kefalet Sigortası sözleşmesi düzenlemeye yetkili olan sigorta şirketlerinin güncel listesine https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.
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