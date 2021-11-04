"Kargonuz yola çıktı" tuzağına dikkat!

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Efsane Cuma, Efsane Günler, 11.11, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok e-ticaret sitesinin indirim günleri ile kampanyalı satışlar planladığı ve tüketicilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği indirim çılgınlığı dönemine girildi. İndirimli alışveriş döneminde vatandaşların, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini her zamankinden daha fazla ziyaret etmesi bekleniyor.

Birçok tüketicinin yakın zamanda online alışveriş yapma olasılığının oldukça yüksek olduğu bu dönemi fırsata çevirmek isteyen siber dolandırıcılar, kargo şirketlerini ve e-ticaret sitelerini taklit edip sayısız kişiye rastgele sahte kargo takip SMS’i göndererek aldığı ürünün bir an önce kendisine ulaşmasını sabırsızca bekleyen vatandaşları dolandırmayı hedefliyor.

KARGOSUNU BEKLEYENLER HEDEFTE

Milyonlarca vatandaşın alışveriş yapmasının beklendiği iki aylık indirimli alışveriş döneminde siber dolandırıcılar, “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir” başlıklı sahte kargo takip SMS’lerini rastgele sayısız tüketiciye gönderiyor. Gönderdikleri bu SMS’in, uygun fiyatlı alışveriş sonrası sabırsızca kargosunu bekleyen bir tüketiciye ulaşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu bilen siber dolandırıcıların mesajında, “Sayın müşterimiz, Kargonuz adresinize teslim edilmek üzere yola çıkmıştır. Kargonuzun nerede olduğunu XXXXXX linkine tıklayarak takip edebilirsiniz” gibi ifadeler yer alıyor.

Kargo şirketlerinin ya da e-ticaret sitelerinin kargo takip sayfası gibi tasarlanan SMS’teki linkte, e-posta adresiniz ve şifrenizden kredi kartı numaranıza kadar birçok bilgi istenebiliyor. Yoğun alışverişler nedeniyle kargoların gecikebileceği bu dönemde heyecanla kargosunu bekleyen tüketiciler, SMS’in ya da yönlendirildikleri sayfanın gerçekliğini sorgulamadan işlem yapabiliyorlar.

İndirimli alışveriş döneminin, siber dolandırıcılar için büyük bir fırsat olduğunu ve onların da sabırsızlıkla beklediğini belirten bilgi güvenliği kuruluşu Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, online alışveriş sitelerinin her zamankinden daha çok ziyaret edildiği indirim dönemlerinde tüketicilerin özellikle kargo şirketlerini ya da e-ticaret sitelerini taklit eden SMS’ler nedeniyle güvensiz siteleri ziyaret ederek kredi kartı ve kimlik bilgilerini siber korsanlara kaptırabileceğine dikkat çekti.

ÖZELLİKLE İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ DÖNEMLERİNDE 10 ALTIN KURAL

Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak indirim günlerinde güvenli online alışveriş için şu 10 önemli ipucunu paylaştı:

1- İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin

Kötü niyetli kişilerin göndereceği SMS ya da e-postadaki linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

2- Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin

Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

3- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun

Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin

Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

5- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun

Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

6- Verilerinizi yedekleyin

Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

7- Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun

Mobil cihazların güvenliğinin hiçbir zaman bilgisayarların güvenliği kadar önemsenmemesi diğer pek çok açıdan olduğu gibi online alışverişte de sorun yaratıyor. Alışverişinizi gerçekleştirmeden önce cihazınızın en güncel antivirüs yazılımına sahip olduğuna, telefonunuzu kilitleyecek bir PIN’inizin olduğuna, farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun ve rakam ile harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

8- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin

Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9- Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın

Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

10- Güvenlik çözümü kullanın

Windows, MacOS ve Android cihazlarına yönelik olarak birden fazla platformda kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklere sahip koruma sağlayan koruma sağlayan, güvenlik çözümleri kullanın.