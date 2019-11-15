Dünya genelinde 35 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu yönündeki bilgilerin aksine e-sigaranın her geçen gün farklı zararları ortaya çıkıyor. Elektronik sigaraya bağlı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dış basındaki elektronik sigara likitlerinin sağlık risklerini artırdığını belirten haberler ise endişeleri daha da artırdı.

"ETİKETTEKİ İÇERİKLERLE UYUŞMUYOR"

Buna göre; sahte likitler, etiketteki içeriklerle uyuşmuyor veya yanlış konsantrasyonları içeriyor. Özellikle sahte ürünler etikette iddia edildiğinin aksine daha az veya daha fazla nikotin, ilaç gibi yabancı maddeler içeriyor. Elektronik sigaralarda kullanılan sahte likitler, potansiyel tehlikedir. Nikotinin kontrolsüzce konulması, sağlık sorunlarına yol açıyor. Örneğin; yüksek doz nikotin, hipertansiyon (yüksek tansiyon),taşikardi (yüksek kalp atış hızı),titreme ve hatta nöbetler gibi istenmeyen etkilere neden olabiliyor.

Ancak uzmanlar, sahte likitlerin tespit edildiği açıklamalarının, sahte olmayan likitlerin sağlıklı ürünlermiş gibi lanse edilmesini sağladığını dile getirdi. Elektronik sigaranın zararlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Gerçek e-sigaralar da öldürüyor. Sahtesini almayın aldatıcı bir söylemdir" açıklamasında bulundu.

TAMAMEN KAMUOYUNU YANILTMAK ÜZERE ÇIKARILAN BİR GÖRÜŞ

Prof. Dr. Elif Dağlı, "E-sigara sıvılarının sahtesi zararlıdır, gerçeği güvenlidir” görüşünün tamamen kamuoyunu yanıltmak üzere çıkarıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Zaten E- sigara cihazı içine her türlü sıvı konulabilmektedir, bunların sağlıklısı yoktur."

ABD’de 2051 kişinin e-sigara kullanımına bağlı akciğer hasarı (EVALI) nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirten Prof. Dr. Dağlı, "39 kişi ise hayatını kaybetti. İngiltere’de 2010 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden fabrika işçisinin ölüm nedeninin e-sigaraya bağlı yağ zatürresi olduğu anlaşıldı. Son olarak Belçika’da 18 yaşında bir genç Saint Luc üniversitesinde e-sigaraya bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldü. ABD’den sonra Avrupa’da da e-sigara ölümleri bildirilmeye başlandı. Tek bir kimyasal içerik bu ölümlerden sorumlu tutulamamıştır. Birçok madde halen araştırılıyor. Ölen 29 hastanın akciğerinde vitamin E asetat katkı maddesine rastlandı ancak bu maddenin hastalıktan sorumlu olduğu saptanmamıştır. Yani gerçek e-sigaralar da öldürüyor. Sahtesini almayın aldatıcı bir söylemdir" diye konuştu.

E-SİGARALAR DAHA FAZLA HASTALIĞA YOL AÇACAK

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Hamza Ogun ise elektronik sigara kullanan tüketiciler, likit içeriğinde ne kadar nikotin ya da diğer zararlı madde olduğunu bilemezler. Hatta 'Yüzde sıfır nikotin içerir' diye pazarlanan bazı e-sigaralarin, nikotin içerdiği tespit edilmiştir. Son dönemde medyada yer alan ve sahte likitlerin tespit edildiğine dair çıkan haberler; e-sigaraların sahte olmayan likitlerinin sağlıklı ürünlermiş gibi lanse edilmesini sağlamaktadır. E-sigaraların hepsi sağlığa zararlıdır ve özellikle geleneksel sigarayı bırakmak için kullanılmamalıdır. Yapılan çalışmalar önümüzdeki dönemde e-sigaraların daha fazla hastalığa yol açabileceğini öngörmektedir" dedi.