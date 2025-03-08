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        Haberler Gündem Güncel Sahte bungalov vurgununda 22 tutuklama | Son dakika haberleri

        Sahte bungalov vurgununda 22 tutuklama

        Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran 30 şüpheliden 22'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:55 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:55
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        Sahte bungalov vurgununda 22 tutuklama
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        İHA'nın haberine göre; sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşları toplam 120 milyon dolandırdı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına yönelik harekete geçti. Kocaeli polisi tarafından Kocaeli ile birlikte 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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