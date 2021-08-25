Show TV'de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in onuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Agâh'ın Feza'yı kaçırdığı tanıtımda Nevra, yakaladığı ipuçlarını takip etmeye devam ediyor. Reyhan ismine ulaşan Nevra'nın olayı çözüp çözemeyeceği merakla bekleniyor. Feza'nın "Agâh, sen Mehmet'i öldürdün!" demesi ise her şeyi hatırladığını gösteriyor. Şahsiyet 10. bölüm fragmanı izle

ŞAHSİYET'TE NELER OLDU? (9. BÖLÜM ÖZET)

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen dokuzuncu bölümünde Nevra, yaşanan cinayetlerin gizemini çözmeye başladı. Agâh'ın işlediği cinayetleri bir kızın intikamı için yaptığını anlayan Nevra, Kambura'da tecavüze uğrayanın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti.

Cinayetlerin bir kız yüzünden işlendiğini düşünen Nevra'nın ilk adımı ise Kambura'ya gidip tüm kadınlarla konuşmak oldu. Bunu öğrenen Cemil de Nevra'ya karşı plan yapmaya başladı. Tecavüz olayını araştırmaya başlayan Nevra'ya sürpriz bir telefon geldi. Nevra, Tayyar tarafından tecavüze uğradığını söyleyen bir kadın ile görüştü. Agâh, televizyonda Feza Hanım'ın söylediklerini dinleyince her şeyi hatırladığını düşündü. Ardından Feza'yı buldu. Nevra ile görüşen ve Kambura'da tecavüze uğradığını anlatan kadın, daha sonra Firuz'un yanına giderek beklenmedik bir hamle yaptı. Nevra, konuştuğu kadın ile Firuz'u görünce şaşırdı.

ŞAHSİYET 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 31 Ağustos Salı saat 23.15'te Show TV'de!

ŞAHSİYET 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!