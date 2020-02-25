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2013 yılında "Tatar Ramazan" adlı diziyle setlere adım atan Sahra Şaş, başarılı performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

26 yaşındaki genç oyuncu, "Çoban Yıldızı", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Aşkın Dili Yok" ve "Adını Kalbime Yazdım" dizilerinde de oyunculuktaki yeteneğini gözler önüne serdi.

"Kadın" dizisinde "Berşan", "Bizim Hikaye"de de "Çiçek" rolüyle seyirci karşısına çıkan Sahra Şaş, şimdilerde ise Show TV'nin sevilen dizisi "Zemheri" ile ekranda boy gösteriyor.

Sevda rolünü canlandıran Şaş, hem sergilediği üstün performans hem de hayat verdiği karakterin hikayesiyle adından söz ettiriyor. Yapımcıların yakın markaja aldığı Sahra Şaş, çocukluk hayali olan oyunculuğa birbirinden iddialı projelerle devam edecek.