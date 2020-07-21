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Mersin'de Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı, görevinden alınıp temizlik işlerine verildi. Sandalcı'nın şaşkınlık yaratan atamasıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Sürgün diye bir şey yok. Şimdi asli görevini sürdürmek durumundadır" dedi.

YENİ GÖREVLENDİRMENİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Beycan Üçkardeş'in haberine göre Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini yaklaşık 6 yıldır sürdüren Deniz Sandalcı, henüz bilinmeyen bir nedenle görevden alınıp temizlik işlerinde müdürlüğü kadrosuna verildi. MHP'li Başkan Mükerrem Tollu'nun kararıyla görevden alındığı ifade edilen Deniz Sandalcı, temizlik işleri müdürlüğü kadrosuna atanma yazısının kendisine tebliğ edilmesinden sonra istifa etti. Hukuk mücadelesi başlatacağı ve dava açtıktan sonra açıklama yapacağı ifade edilen Sandalcı ile ilgili beklenmeyen görev değişikliği sanat camiasında büyük şaşkınlık yarattı.

BAŞKAN TOLLU: KENDİ ASLİ GÖREVİNE GÖNDERDİK

Öte yandan tepki çeken görevlendirme ili ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Bu arkadaşın kadrosu zaten Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeydi. O birimde bazı durumlar oldu. Zaten boş zamanlarında tiyatro yapıyordu. Biz de şimdi kendi asli görevine gönderdik. Sürgün diye bir şey yok. Şimdi asli görevini sürdürmek durumundadır."