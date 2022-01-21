50'nci yılını kutladı

Ali Poyrazoğlu, tek kişilik gösterisi 'Şıngır Şıngır Beyoğlu'nu Maximum Uniq Hall'de sahneledi. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 50'nci yılını Maximum Uniq'te kutlayan Poyrazoğlu, sahnede alkışlar eşliğinde pasta kesti.

MAXIMUM UNIQ KIŞ ETKİNLİKLERİ OCAK AYI TAKVİMİ

22 Ocak... Afara - Bir Arabesk Müzikali

22 Ocak... Çinko ile Markonyo

22 Ocak... Jazz For Kids

23 Ocak... Ludwing ve Arkadaşları

26 Ocak... Toz

27 Ocak... Toz