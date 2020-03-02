Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, karargah ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş olarak 60 motorcu, 15 elektrikçi, 40 topçu, 30 serdümen ve 30 kurbağa adam alınacak.

Başvurular, 3 Mart Salı günü saat 14.00'te başlayacak ve 13 Mart Cuma günü saat 11.00'de sona erecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde sadece "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek.

AA'nın haberine göre; adayların başvuru şartlarının yer aldığı kılavuza yine aynı internet sitesinden ulaşılabilecek.