Sahibinin omzunda taşıyarak gezdirdiği kedi İstanbul'un seyyahı oldu

"Bazen tırmalıyordu, bazen incitiyordu beni ama her şeye rağmen pes etmedim, gördüğünüz gibi kendisi pes etti. Yaklaşık 3 yıldır omzumda İstanbul'u geziyor. Reis'i ilk defa Taksim'e götürdüm, o kalabalığı, insanları görsün istedim. Orada Reis'e karşı duyulan sevgi, insanların hayvanlara sevgisi, sadakati bizi çok heyecanlandırdı. Bunun üzerine sürekli birlikte dışarıya çıkmaya başladık. Herhalde Reis, burada yaşayan birçok insandan daha çok İstanbul'u bilen kedi. İstanbul'un gidilmesi gereken her yerine gittik. Kuzguncuk'tan tutun Vaniköy, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Sultanahmet, her yeri beraber gezdik. Gezerken en çok benim omzumda uyumayı seviyor."