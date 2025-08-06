Sahibinin mezarından ayrılmayan köpek, Ceylan Ertem'e emanet

Van'da yaşayan ve hayvansever kişiliğiyle tanınan 27 yaşındaki Muğdat Esener, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esener'in cenazesi, Yüksekova'ya bağlı Akocak köyü mezarlığında 21 Temmuz'da toprağa verildikten sonra, 4 yıl önce sahiplendiği köpeği mezarlığı terk etmedi.

Sahibinin mezarı başında günlerce bekleyen köpeğin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine şarkıcı Ceylan Ertem, köpeği sahiplendirmek için harekete geçti. Ertem'in girişimleriyle Ahbap Derneği üyeleri tarafından teslim alınan köpek, İzmir'e götürüldü.

Burada köpeği teslim alan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür büyük bir heyecan ve stres içindeydim. Vefalı köpeğimize ulaşmak için çok çabaladım ve sonunda ona kavuştuk. Onun dokunaklı hikayesini herkes sahiplendi ve bu karanlık günlerde hepimize bir ışık oldu. Sadakati, sevgisi ve bağlılığı içimize işledi. Kaybettiğimiz kardeşimizin de ruhu şimdi daha rahattır diye düşünüyorum. Onun bize emanetine gözümüz gibi bakacağız.

Bahçede önce biraz kaynaştık, güldük ve oynadık. Ardından hemen veteriner kontrolüne götürdüm. Şimdilik hiçbir aksilik görünmüyor, neyse ki. Bu akşam Hopa'ya doğru yola çıkıyorum. Ben yokken sevgili Erhan Hoca, ekibi ve kardeşim Musti ona göz kulak olacak. Günlerdir içimde biriken ne varsa, yaşadığımız onca kayıp, bugün birden döküldü. Saatlerdir gözyaşlarımı tutamıyorum. O yüzden bu görüntüleri ancak şimdi paylaşabiliyorum. Adını 'Heval' koydum, yani yoldaş, dost demek.

Tek dileğim, tüm çocukların ve hayvanların özgür ve mutlu bir yaşam sürebilmesi. Çocukların karnı tok, savaşlardan uzak bir dünyada; hayvanların ise kuyruklarını neşeyle salladıkları, melekler gibi yaşayıp şifa yaydıkları bir dünyada yaşamaları. Bunu onlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.