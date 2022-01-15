Sahibini arayan köpekten duygusal anlar

İHA

Denizli’nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Avcının kayıp olduğunu ortaya çıkaran can yoldaşı köpeği, aramaların devam ettiği sahada duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İHA'nın haberine göre Güney ilçesi Koparan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından Halil Yeşil’in yanından hiç ayrılmayan köpeğinin eve tek başına döndüğünü fark eden eşi, kocasının sürekli yürüyüş yaptığı bölgelerde arama yaptı. Yeşil'e ait ceket, bere ve eldivenin göledin kıyısında görülmesinin üzeri 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Elbiselerin bulunduğu Koparan Göledine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başladı.



KOMANDOLAR VE DRONE İLE ARAMA YAPILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle su altı arama faaliyetlerine yeniden başlanırken; komando, AFAD ve gönüllü kuruluşlar tarafından da karada çalışma yapıldı. Drone ekibinin de destek verdiği çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamayınca, arama çalışmaları elbiselerin bulunduğu sulama göledinde yoğunlaştırıldı.

BÖLGEDEN BİR AN OLSUN BİLE AYRILMADI

Kayıp avcı Halil Yeşil’in kayıp olduğunu ortaya çıkaran ve yıllardır kendisinin yanından hiç ayrılmayan köpeği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği göledin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sessiz sedasın bölgede dolaşan köpeği görenler, duygusal anlar yaşadı.

KORKUDAN KONYA'DAKİ ASKER ARKADAŞINA GİTMİŞ

DHA'nın haberine göre dünden bu yana aranan Halil Yeşil'in (57) Konya'da olduğu ortaya çıktı. Halil Yeşil'in telefonda görüntülü konuştuğu oğluna, gölet kenarında durduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişinin başına çuval geçirip, kendisini gölete attığını, karşıya yüzerek geçtiğini, daha sonra korkup Konya'daki arkadaşının yanına gittiğini söylediği öğrenildi.