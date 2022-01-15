Sahibini arayan köpekten duygusal anlar

Denizli’nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Avcının kayıp olduğunu ortaya çıkaran can yoldaşı köpeği, aramaların devam ettiği sahada duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
İHA'nın haberine göre Güney ilçesi Koparan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından Halil Yeşil’in yanından hiç ayrılmayan köpeğinin eve tek başına döndüğünü fark eden eşi, kocasının sürekli yürüyüş yaptığı bölgelerde arama yaptı. Yeşil'e ait ceket, bere ve eldivenin göledin kıyısında görülmesinin üzeri 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Elbiselerin bulunduğu Koparan Göledine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başladı.
KOMANDOLAR VE DRONE İLE ARAMA YAPILDI
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle su altı arama faaliyetlerine yeniden başlanırken; komando, AFAD ve gönüllü kuruluşlar tarafından da karada çalışma yapıldı. Drone ekibinin de destek verdiği çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamayınca, arama çalışmaları elbiselerin bulunduğu sulama göledinde yoğunlaştırıldı.
BÖLGEDEN BİR AN OLSUN BİLE AYRILMADI
Kayıp avcı Halil Yeşil’in kayıp olduğunu ortaya çıkaran ve yıllardır kendisinin yanından hiç ayrılmayan köpeği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği göledin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sessiz sedasın bölgede dolaşan köpeği görenler, duygusal anlar yaşadı.
KORKUDAN KONYA'DAKİ ASKER ARKADAŞINA GİTMİŞ
DHA'nın haberine göre dünden bu yana aranan Halil Yeşil'in (57) Konya'da olduğu ortaya çıktı. Halil Yeşil'in telefonda görüntülü konuştuğu oğluna, gölet kenarında durduğu sırada arkasından yaklaşan bir kişinin başına çuval geçirip, kendisini gölete attığını, karşıya yüzerek geçtiğini, daha sonra korkup Konya'daki arkadaşının yanına gittiğini söylediği öğrenildi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!