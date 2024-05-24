Sahibinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı
Çorum'un Alaca ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu iğneyle sakinleştirilen boğa yakalanarak sahibine teslim edildi.
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Çorum'da ahırdan kaçan kurbanlık uzun uğaşlar sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan boğa sahibinin elinden kaçtı.
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Önce TOKİ konutlarının bahçesine giren boğa, daha sonra Alaca deresine atladı.
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Derede mahsur kalan boğanın kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.