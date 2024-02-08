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        Bu kez evlilik filmi

        Şahan Gökbakar'ın bir aşk komedisi olan yeni filmi 'Erdal ile Ece' sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:21
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        Başrollerini Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen'in paylaştığı 'Erdal ile Ece’ adlı film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça rastlanan, acı - tatlı çatışmalar, ilişkideki iniş çıkışlar, gözler önüne seriliyor. Yaşanan olayları, hem kadın hem de erkek gözüyle ayrı ayrı izleyicilere aktarmaya hazırlanan 'Erdal ile Ece’nin senaryosunu Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar yazdı.

        Oto saniyede kuzeni 'Oğuz' ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan 'Erdal' ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan 'Ece' uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir. Bir aşk komedisi olan 'Erdal ile Ece', ‘Diyet, Kıskançlık ve Östrojen’ başlıkları altında üç ayrı bölüm olarak toplanda 105 dakika beyazperdeye yansıyacak.

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        Cielo Media’nın yapımcılığında Togan Gökbakar’ın yönettiği film, 23 Şubat'ta gösterime girecek. 'Erdal İle Ece', eş zamanlı olarak tüm Avrupa’da da sinemaseverlerle beyazperdede buluşacak.

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        #Şahan Gökbakar
        #seda türkmen
        #Erdal ile Ece

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