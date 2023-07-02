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Şahan Gökbakar: Özür dilerim

Şahan Gökbakar, Disney Plus'ın kendisinin 'Recep İvedik 7' adlı filminin de olduğu orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı

Giriş: 02.07.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Şahan Gökbakar: Özür dilerim
HABERTURK.COM

Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' serisinin yedincisi 9 Aralık 2022'de Disney+'da yayınlanmıştı. Gökbakar, Disney Plus'ın orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahan Gökbakar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.

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