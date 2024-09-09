Şahan Gökbakar'ın evi için belediye çalışmaları hızlandırdı

Marmaris Belediyesi ekipleri, gerekli işlemleri yapmak üzere bahse konu adrese gittiler ancak özel mülk, kapalı olduğu için yapı içerisine giremediler.

Marmaris Belediyesi, giriş izni almak amacıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin, kolluk kuvvetleriyle birlikte kaçak yapının bulunduğu alanda imara aykırı olan tüm yapıların tutanaklarını tutacağı ve ilgili prosedürlerin inceleme, mühürleme ve idari para cezası kesme işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.