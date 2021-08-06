"Burada bu felaketi atlattık sayılır"

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Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından takipçilerine bilgi vermeye devam ediyor.

Turgut ve Selimiye mahalleleri arasındaki yangını söndürmek için ekiplerle birlikte müdahalelerde bulunan Şahan Gökbakar, dün bölgedeki alevleri söndürdüklerini ve soğutma işlemi yaptıklarını belirtmişti.

"BU SABAH HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Bu sabah son durum hakkında bilgi veren ünlü komedyen, güzel haberi duyurdu. Yangını söndürme işleminin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Gökbakar, "Bu sabah her şey kontrol altında ve güzel durumda. Sağ olsun donanmamızın çıkartma gemisi burada, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Dün soğutma işlemi yaptıktan sonra gece çok kritikti. Tütmeler çünkü gece daha fazla artabiliyor. O nedenle onlar da gözcülük yaptılar, nöbet tuttular ve sabaha karşı da zaten iki noktaya müdahalede bulundular. Bu vadinin genel görünümü şu anda böyle. Burada yeşili tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık ama dediğim gibi; yüzde kırkı maalesef yandı, üst bölgelere müdahale edemedik. Çok yoğun bir yangınla yandığı için de biraz cılızlaştı ama vadinin size gösterdiğim genel görünümünü bu şekilde koruyabildik. İyi ki burada müdahale edebileceğimiz bir alan vardı. Lojistiği sağlayabileceğimiz bir iskelenin olması avantajdı çünkü bir sonraki koyda maalesef işler çok daha kötü gitmiş. Bütün mahalle aşağı kadar yanmış. Çünkü herhangi bir durduracak kuvvetle karşılaşılmamış. Dolayısıyla da yangın denize ulaşıp, sönmüş. Değerli dostlar; sesimi duyuyorsunuz, o yüzden çok da fazla konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın, bu videoyu kısa tutacağım." ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZE MİNNETTARIM"

Ardından sözlerine devam eden Şahan Gökbakar, "Biraz daha toparlayıp, sesimi de düzelttikten sonra uzun uzun bir video çekeceğim veya bir canlı yayında sizinle beraber bütün bu yaşadığımız süreci değerlendiren kendi görüşlerimi, tespit ettiğim şeyleri anlatan bir videoda sizlerle buluşacağım. Bir durum değerlendirmesi yaparız. Genel olarak neler duyduk, neler gördük, neler yaptık... Teşekkür edeceğimiz insanlar, kurumlar var. Onlarla ilgili her şeyi sonuca kavuştururuz. İnşallah bu kötü günleri arkamızda bırakarak, gelecek için yenilik ve yeni zamanda oluşabilecek tehlikeler için 'Neler yapabiliriz?'i, 'Ne gibi önlemler alabiliriz?'i ve 'Nasıl hareket etmeliyiz?'i konuşuruz. Şimdilik şunu söyleyebilirim; bu zamana kadar bana ve herkese verdiğiniz destekten dolayı, samimiyetinizden dolayı, içtenliğinizden dolayı ve bizi, buradaki halkı, Marmaris'i, ağacı, yeşili, doğayı, denizi sahiplendiğiniz için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BÖYLE BİR FELAKETİ ASLA YAŞAMAYIZ"

"İnşallah böyle bir felaketi asla yaşamayız." diyen ünlü isim, son olarak, "Yaşarsak da felaketle mücadele edecek donanımda oluruz. Saygılar, sevgiler, iyi günler olsun... Biz bir, iki gün daha buradayız. Her ihtimale karşı gözlemlerimize devam edeceğiz. Ben de size yer yer bildireceğim." ifadelerini kullandı.

"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde kendisini mülkünün derdine düşmekle suçlayanlara yanıt vermişti. 40 yaşındaki komedyen, konuyla ilgili, "Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim." demişti.

YANGIN EVİNE METRELER KALA DURDU

Orman yangınları komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evine metreler kala durdu. İşte ünlü komedyenin evinin son hali...