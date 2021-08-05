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BÖYLE DUYURDULAR! Son Dakika: Ünlü isimler yangınla mücadele için tek yürek oldu! - Magazin haberleri

Ünlü isimler yangınla mücadele için tek yürek oldu!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangında mağdur olanlar için kolları sıvadı. Kimisi ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırırken kimisi de sosyal medya hesaplarından gerekli eksiklikleri duyurarak listeleri tamamladı

05.08.2021 - 10:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ülkemizdeki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alınırken, 15'i devam ediyor. Tüm Türkiye gibi üzüntüyü derinden yaşayan televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de felakette mağdur olan insanlar için ihtiyaç listesi hazırlayıp, yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. İşte o isimler...

  • "DUALARINIZLA TURGUT'TA BİR DAĞI KURTARDIK!"

    Şarkıcı Mustafa Sandal, yangın söndürme çalışmalarına katılan oyuncu İbrahim Çelikkol'un takipçilerine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı: 'Sosyal medyada yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dileklerinizi iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut’ta bir dağı kurtardık. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.'

  • "BİZ KAZANDIK"

    Günlerdir afet bölgesinde bulunan ve Instagram hesabından canlı yayınlar yaparak son durumu takipçileriyle paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, yangının Marmaris'teki evine ulaşmadan söndürülme işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.
    Yangın söndürme çalışmalarına katılan Gökbakar, en son komşusunun evinin yandığını söylemişti. Zor bir gece geçirdiklerini belirten ünlü komedyen, yangını söndürdüklerini belirterek, "Biz kazandık. Biz derken kendimden bahsetmiyorum. Yangını söndürdük. Donanmamıza, sahil güvenliğimize, Fethiye'den gelip soğutma işlemi yapan kıyı emniyetimize, Aydın İtfaiyesi'ne çok teşekkür ederim." dedi. Yangın söndürme hortumunu alarak soğutma işlemini de gerçekleştiren Gökbakar, "Soğutma çok önemli. Tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • "TÜRKİYE'DE HER ŞİRKET KAMU YARARINA HELİKOPTER KİRALAYABİLİR"

    Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını duyurdu. Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Türkiye'de her şirket, bazı kurum, dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de..." ifadelerini kullandı.

  • "BİLGİ KİRLİLİĞİNE İRTİBAR ETMEYİN!"

    Oyuncu Furkan Kızılay da Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu.

    İtfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla yangın soğutma ekibine katılan Kızılay, gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Havadan müdahalenin şart olduğunu belirten ünlü oyuncu, sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine de önem verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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