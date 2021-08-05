"TÜRKİYE'DE HER ŞİRKET KAMU YARARINA HELİKOPTER KİRALAYABİLİR"

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını duyurdu. Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Türkiye'de her şirket, bazı kurum, dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de..." ifadelerini kullandı.