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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Kerem Bürsin ile Şahan Gökbakar'ın yolları Etiler'deki bir restoranda kesişti.

Kendi arkadaş grupları ile yemek yiyen ikili, çıkışta karşılarında gazetecileri buldu. Özel bir diyet programı uygulayan Şahan Gökbakar'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Gökbakar, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden aracına binip, restorandan ayrılmayı tercih etti.