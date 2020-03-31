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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı evde kendilerini karantinaya aldı.

Bütün gününü evde ailesiyle geçiren Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisine gelen bir ses kaydını yayınlayan Gökbakar, koronavirüs ile ilgili sahte bilgi paylaşımları konusunda takipçilerini uyardı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI: O SES KAYITLARININ ÇOĞU SAHTE

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara itimat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

WhatsApp gruplarında veya sosyal medyada dolaşan 'Rakamlar aslında çok daha yüksek' içerikli ses kayıtlarının çoğu sahte. Panik ve korku yaratmak veya moral bozmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Lütfen Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara itimat edelim. Evde kal...

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlü isimlerden de destek geldi. Kampanyaya katılan ilk isimler Haluk Levent, Mustafa Ceceli ve Şahan Gökbakar oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Sağlık Bakanlığı'na destek verdi. Yaptığı bağışın dekontunu paylaşan Gökbakar, bağış miktarıyla ilgili bilgi ise vermedi.

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