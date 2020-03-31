Ünlülerden, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı" ifadelerini kullandı.