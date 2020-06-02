Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ile ortağı olduğu Çamaşırhane Film'de güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığına yönelik iddiaya cevap verdi.
Şahan Gökbakar, söz konusu iddianın hiçbir şekilde doğru olmadığını belirterek şunları söyledi;
"Biz şirketimizde özel güvenlik şirketi ile çalışıyoruz. Şirketimizin güvenliğini o özel güvenlik şirketi sağlıyor ve biz bu arkadaşlara her ay 15 bin TL ödüyoruz. Orada çalışan güvenlik görevlileri bizim Çamaşırhane Film çalışanımız değil. Güvenlik firmasının bordrosunda çalışıyorlar. Bu kişi Sedat Durak isimli bir arkadaş ve mart ayında koronavirüs vakaları arttığı zaman işe gelmemeye başlamış. Bu şirketin İstanbul'da birçok görev noktası var ve bu görev noktalarına gitmemeye başlamış. Şirket, görevini yerine getirmeyen bu personeli tespit ediyor. Yani bizim şirketin dışındaki güvenlik kulübesine gelmiyor. Şirkete yaptığı açıklamada da 'Ailem bu dönemde çalışmamı istemiyor' demiş. Onlarda ihtar göndermişler ve 'Seni başka yere gönderelim' demişler. Kendileri çalışanlarına nasıl davranıyorlarsa o şekilde bir prosedür geliştirmişler ve en sonunda da çocuk 'Bu süreç geçtikten sonra ben tekrar başlamak üzere şimdilik ayrılayım' demiş. Bu şekilde şirketten istifa etmiş. Bizle hiçbir alakası olmayan bir durum. Bu kişi de gelmeyince bize başka bir eleman göndermişler. 'Merhaba', 'merhaba' şeklinde iletişimim olan insanlar. Durum bu şekilde yine bir yalan ve saldırı durumu içerisindeler. Gerekli hukuki işleri zaten gerçekleştireceğiz bugünde bir açıklamada bulunacağım."
Çamaşırhane Film'in güvenlik hizmeti aldığı şirket de yaptığı açıklamada güvenilk görevlisinin Şahan Gökbakar tarafından işten çıkarılmadığı belirterek bu durumun zaten teknik olarak mümkün olmadığının altını çizd. Güvenlik şirketi, görevlinin mazeret göstermeden görevli olduğu Çamaşırhane Film'e gitmediği için kendileri tarafından işten çıkarıldığını dile getirdi.
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