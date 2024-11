Sahaflardan Ümit Nar da festivale ilişkin şu bilgileri verdi: "Buradaki sahafların 5’i İzmir’den 1 tanesi Ankara'dan diğer arkadaşlar da İstanbul'daki muhtelif semtlerden Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli'den geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erzurum ve yakındaki şehirlerden festival için gelen okurlar da var. Cuma ve cumartesi günü söyleşilerimiz olacak. Cuma günü Yalçın Armağan, cumartesi günü İsmail Kara hoca sahaflar tarihi hakkında konuşacak. Cuma ve Pazar günü saat 15.30'da kitap mezatlarımız oluyor. Buradaki festival alanının önünde, kitap okurları ve mezat severleri ayrıca bekleriz. Gençler, kadınlar ve öğrenciler daha yoğun ziyaret ediyor, onlar her zaman daha fazla okuyorlar. Bizim müdavimlerimiz, koleksiyonerler daha yaşça ileri okurlarımız da her yaştan her fikirden burada insan var. O açıdan çok güzel ve kapsayıcı bir şey yapıyoruz. Üsküdar yıllar önce de burada etkinlik yapıldığı için bilinen bir yer, çok önemli bir kavşak noktası, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlere çok yakın. Dolayısıyla çok güzel bir katılım oluyor ve katılım da günden güne artıyor."