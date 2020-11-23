Sevilen yarışma MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Şah pilavı merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Şah pilavı tarifi haberimizde. Peki, Şah pilavı nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Şah pilavı yapılışı…
ŞAH PİLAVI TARİFİ MALZEMELERİ
1 kilo pilav için pirinç
2 tane tavuk
200 gram kayısı kurusu
200 gram üzüm kurusu
2-3 tutam zerdeçal
Tuz
Karabiber
250 gram tereyağı
4 tane iri baş soğan
1 çay bardağı sıvı yağ
2 litre su
15 tane yufka
ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?
Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Soğanları jülyen doğrayın, önceden pişirdiğiniz kuzu eti ile harmanlayın.
Erik, kuru üzüm, kayısı ve kestaneyi ekleyin. Ardından zerdeçal, tuz, karabiber ekleyerek biraz soğumaya bırakın.
Basmati pirincini tuzlu suda 2 saat kadar bekletin. Pirinci yıkayın, kaynamış suda pişirin.
Pişirdiğiniz pirinci süzün, erimiş tereyağı ile yağlayın.
Safranı kaynamış suda demlendirin. Demlenen safranı pilav ile karıştırın. Üzerine tuz ilave edin.
Lavaşları tencereye göre ayarlayarak kesin. Pilavın bir kısmını lavaşları dizdiğiniz tencereye yerleştirin tam ortasına biraz çukur oluşturun.
Eti ve kuru meyveleri eşit miktarda koyun. Üzerini örtecek kadar pilav ekleyin ve lavaşı kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Servis yapmadan önce üzerine sotelenmiş kuru meyvelerden ekleyin.
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