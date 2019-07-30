Norm Ender'e başka bir çıkış da, Almanya'da yaşayan Türk asıllı rapçi Killa Hakan, Ezhel, Ceza ve Ben Fero, dörtlüsünden geldi. Fight Kulüp adlı şarkıda düet yapan rapçilerin şarkısı Youtube trendlerin ilk sırada yer buldu. Sosyal medyada, "şarkıyı Ceza kurtarmış", "Dört kişi bir araya gelip bunu mu çıkarmış" yorumu oldukça çoğunluktaydı. Öyle ki 7 milyondan fazla izlenen şarkı Youtube'da en çok dislike alan rap şarkı oldu.